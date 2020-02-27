27 февраля астрологи советуют направить усилия на то, чтобы закрыть самые актуальные вопросы. День благоприятен, чтобы планировать краткосрочные дела, требующие физической энергии. Также представители всех знаков Зодиака смогут сегодня проверить характер на прочность и заложить фундамент для реализации всех идей.

Читайте Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта для всех знаков зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам сегодня лучше не совершать необдуманных покупок и отложить шопинг, особенно, если запланированы крупные приобретения. Лучше заняться духовными практиками, выяснить, какие страхи мешают жить. Также хорошо обдумать планы на год. Постарайтесь свести к минимуму общение с неприятными и малознакомыми людьми. Новые знакомства в четверг не принесут ничего приятного.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам пора действовать, чтобы решить рабочие вопросы, которые уже изрядно затянулись во времени. Влиятельные люди видят в сотрудничестве с вами перспективы, поэтому нельзя терять такой момент. Впрочем, подписание важных документов лучше отложить на завтра. Все еще раз взвесьте и обдумайте. Это лишний раз продемонстрирует вашему руководству, что вы адекватно относитесь к своим амбициям.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня в семье у Близнецов возможны конфликты и недоразумения. Постарайтесь адекватно разрешить конфликтную ситуацию. Задумайтесь, почему вообще ссоры имеют место и как можно сгладить углы. Если не искать недостатков в других, а детально разобраться в себе, можно прийти к неожиданному решению. Главное не вовлекайте посторонних в процесс выяснения отношений.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков период чемоданного настроения и незапланированных командировок. Это может быть, как путешествие с семьей, так и поездки, связанные с решением рабочих моментов. Главное, распределять время с умом, постараться использовать день себе во благо и для укрепления отношений. Положительные эмоции позволят вам решиться на смелые перемены в жизни. Возможно, вы захотите сменить город проживания или страну.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодняшний день смело используйте для заключения долгосрочных контрактов. Все решения в будущем принесут вам прибыль. Однако в общении с окружающими проявляйте осторожность - не все настроены доброжелательно по отношению к вам. Возможно, в вашем окружении есть завистники, которые могут ставить палки в колеса.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев сегодня день будет полон сюрпризов - приятных и не очень. От родных и любимого человека вы можете ожидать хороших новостей, но на работе вас могут подстерегать неприятности. В вашем окружении есть недоброжелатели, которые радуются вашим промахам. Постарайтесь не реагировать на потенциальные раздражители. Возможно, все разрешится само собой, если вы не будете идти на конфликт.

Весы (24.09 - 23.10)

В вашем окружении есть те, кто нуждается в вашей помощи и поддержке. Самоанализ поможет вам пересмотреть многие вещи в вашей жизни. Вы удивитесь, как много ответов лежит на поверхности. Сегодня звезды советуют вам подготовиться к неожиданной встрече из прошлого, которая принесет приятные эмоции. Вечером позвольте себе расслабиться и отдохнуть в хорошей компании.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам лучше потратить сегодняшний день, чтобы отдохнуть и запастись свежими идеями. У ваших коллег может сложиться впечатление, что вы тянете одеяло на себя. Не будьте столь самонадеяны - распределяйте обязанности и научитесь вверять часть задач коллегам. Выкроенное время потратьте на сон или отдых на природе. Не работайте на износ. Ваш организм не простит вам этого.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Звезды сегодня благоволят огненным Стрельцам. Похоже, работа позволяет раскрыться вашему внутреннему потенциалу. Успех сегодня вам обеспечен. Отдайте всю энергию работе, откажитесь от ближайшего отпуска или выходных. Эта жертва будет оправданной. При этом не стоит трудиться на пределе своих возможностей, умейте отдыхать, чаще делайте перерыв, прислушивайтесь к советам друзей.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня фортуна благоволит Козерогам. Не упустите свой шанс, ведь радость может принести заключение удачной сделки. Впрочем, внутренние резервы уже на исходе и пора думать о том, как восполнить энергию. Важно избегать любых переживаний и стрессов, чтобы не допустить обострения хронических заболеваний. Подумайте над правильным режимом дня и питанием.

Водолей (21.01 - 20.02)

Звезды предупреждают, что сегодняшний день потребует от Водолеев максимальной концентрации и ответственности в разрешении задач. Прислушивайтесь к коллегам и партнерам, но окончательное решение принимайте сами, руководствуясь тонким расчетом, логикой и интуицией. Также нужно проявить внимательность при подписании документов. Сегодня каждую мелочь лучше перепроверить по несколько раз.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Возникшие сегодня неприятности будет легко преодолеть, если вы проявите рассудительность и спокойствие. Любые неприятные известия принимайте достойно, как если бы вы сами оценивали свой профессионализм. Время расставит все по местам, удача будет на вашей стороне. Будущие поездки вам принесут финансовую выгоду, поэтому нет смысла переживать о материальном.

Читайте также Гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака.