Андрей Богдан трудился на посту главы Офиса президента бесплатно, перечисляя свою зарплату на благотворительность. А жил он за счет денег, ранее заработанных адвокатской практикой.

Он опубликовал документы, подтверждающие, что заработал за полгода 203 тысячи гривен (252 тысячи до вычисления налогов), из них 113 тысяч перечислил Благотворительному фонду "Таблеточки".

Об этом экс-глава Офиса президента написал на своей странице в соцсети.

"Для различных критиков моего финансового состояния. За время работы ни взятки не брал и выгоды не искал. Честно работал за счет денег заработанных на адвокатской ниве. Зарплату свою не взял ни копейки, а все начисленные деньги перечислил на благотворительность", - говорится в сообщении.

Также Богдан объяснил, что решил прокомментировать события последних дней (вероятно, он имеет в виду свою отставку), поскольку шум вокруг них немного стих. Он отметил, что команда Зеленского пришла в политику в тяжелые времена.

"Мы перезагрузили парламент, хотя критики говорили, что это невозможно. Мы привели в политику новых людей. Приняли стратегические законопроекты, которые десятилетиями намеренно тормозились нашими "папередниками". Перезагрузили ЦИК и дали старт реформе органов прокуратуры. Мы провели перезапуск практически всей политической системы. Мы сделали это благодаря доверию украинского народа, решимости президента Зеленского и бескомпромиссности его команды. Я искренне благодарен всем, кто был рядом. С другой командой мы не смогли бы это сделать", - написал Богдан.

Фото: facebook.com

Напомним, "Страна" подробно разбиралась, что послужило причиной увольнения Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и какие последствия оно будет иметь для Украины.

Также мы вспоминали о самых ярких выходках бывшего главы Офиса президента Богдана.