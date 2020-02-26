Прокуратура Киева отправила в Печерский райсуд дело в отношении специалиста в IT-области, который занимал руководящие должности в ГП "Информационные судебные системы" Государственной судебной администрации Украины (ГСА) и использовал оборудование ГСА для майнинга криптовалют.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По версии обвинения, чиновник незаконно использовал для собственных нужд сетевое и системное оборудование, предназначенное для обеспечения устойчивого функционирования Единого государственного реестра судебных решений, веб-портала "Судебная власть" и внедрение в работу Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.



В частности, с января по май 2018 года с помощью вредоносного программного обеспечения, установленного должностным лицом, осуществлялась незаконная добыча электронных денег (криптовалюты). Кроме этого, за денежное вознаграждение обвиняемый обеспечивал размещение на серверном оборудовании судебной администрации сторонних интернет-ресурсов, доступ к ним с помощью IP-адресов и канала связи ГСА Украины, а также осуществлял их администрирования.



Вследствие указанных неправомерных действий, оборудование, предназначенное для функционирования онлайн-сервисов органов судебной власти Украины, до августа 2018 года использовалось для работы 3 Интернет-магазинов и ресурса, предназначенного для любителей мотоциклов типа "Chopper", отмечает прокуратура.



Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Лицу сообщено о подозрении по ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 3611 Уголовного кодекса Украины, то есть в незаконном вмешательстве в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи и в распространении вредоносного программного обеспечения.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, что двое сотрудников Государственной судебной администрации майнили криптовалюту на серверах ведомства.

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