В Украине для диагностики коронавируса планируют использовать тест-системы из России, при этом их происхождение тщательно скрывается.

Об этом в Facebook написала нардеп от "Голоса" Александра Устинова.

По ее словам, тест-системы, которые будут использоваться для диагностики коронавируса, обозначены в решении СНБО. При этом компания, у которой собираются их закупать, на первый взгляд, украинская.

"Вот только в решении СНБО специально сделаны ошибки в названии компании и фамилии руководителя, чтобы никто не смог найти, кто это и где это. Вместо Диаген - написали - Диоген, а вместо Ярыш - Ярош. Это было сделано, чтобы никто не смог найти компанию, которая будет производить якобы отечественные тест-системы для диагностики коронавируса", - написала Устинова.

По ее словам, компания "Диаген", на самом деле, не имеет отношения к производству тест-систем, а официальное лицо компании - Александр Коляда - только ширма. Устинова пишет, что компанией "Диаген" владеет "Редвуд ЛТД", которая была создана несколько лет назад и зарегистрирована в спальном районе Киева на "доверенное" лицо - бывшего директора юридического департамента российской компании "Евросеть" Татьяны Звездогляд.

По информации нардепа, настоящие бенефициары "Редвуд ЛТД" из Российской Федерации с 24 февраля находятся в Украине. Она считает, что занимается этим вопросом заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев.

Нардеп утверждает, что по больницам в регионах уже пошло письмо от компании о готовности продавать текст системы по 6 тысяч гривен, а также реагенты российского происхождения. Более того, Устинова отмечает, что эти тест-системы вообще не тестировались на инфицированных пациентах.

Скриншоты, фото: Facebook/ Oleksandra Ustinova

Напомним, "Страна" писала о том, что в СНБО решили проверить каждую область Украины на готовность ко встрече коронавируса.