Распространение коронавируса во всем мире превысило показатели в Китае
Во вторник, 25 февраля, впервые число новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 вне границ Китая превысило количество заболевших в этот день внутри страны, оказавшейся родиной смертельно опасного вируса.
Об этом заявил в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает "Интерфакс-Украина".
"Вчера количество новых случаев, о которых сообщали за пределами Китая, впервые превзошло количество новых случаев в Китае", - цитируют главу ВОЗ западные СМИ.
В частности, по данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных COVID-2019 выросло на 411 человек, а за пределами КНР - на 427 человек.
Гонконгская газета South China Morning Post пишет, что число жертв коронавируса за пределами Китая выросло за сутки с 37 до 49 человек: 16 человек скончались в Иране, 12 - в Южной Корее, 11 - в Италии, пять - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, по одному случаю летального исхода зафиксированы во Франции, на Тайване и Филиппинах.
За пределами Китая больше всего больных зафиксировано в таких странах:
- Южная Корея - 1,146 человек
- Япония - 850 человек (более 690 - пассажиры и члены экипажа Diamond Princess)
- Италия - 323 человека
- Иран - 95 человек
- Сингапур - 91 человек
- Гонконг - 85 человек
- США - 53 человека
- Таиланд - 37 человек
- Тайвань - 31 человек
- Австралия - 23 человека
- Малайзия - 22 человека
- Германия- 18 человек
- Вьетнам - 16 человек
- Франции - 14 человек
- ОАЭ - 13 человек
- Великобритания - 13 человек
- Макао - 10 человек
- Канада - 10 человек.
Также приводится список стран, где зарегистрировано менее 10 случаев заражения коронавирусом:
- Филиппины
- Индиия
- Кувейт
- Бахрейн
- Испания
- Оман
- Россия
- Австрия
- Афганистан
- Алжир
- Бельгия
- Камбоджа
- Египет
- Финляндия
- Израиль
- Ливан
- Непал
- Шри-Ланка
- Швеция
- Хорватия
- Швейцария
Первый случай смерти гражданина Франции вследствие заражения коронавирусом (Covid-19) зафиксирован в Париже, сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона.
Напомним, что новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского Уханя в декабре 2019 года.
По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч человек. Летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тысячах случаев.
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