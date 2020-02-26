Китайский вирус вчера активнее распространялся за пределами КНР. Фото: news.cn

Во вторник, 25 февраля, впервые число новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 вне границ Китая превысило количество заболевших в этот день внутри страны, оказавшейся родиной смертельно опасного вируса.

Об этом заявил в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера количество новых случаев, о которых сообщали за пределами Китая, впервые превзошло количество новых случаев в Китае", - цитируют главу ВОЗ западные СМИ.

В частности, по данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных COVID-2019 выросло на 411 человек, а за пределами КНР - на 427 человек.

Гонконгская газета South China Morning Post пишет, что число жертв коронавируса за пределами Китая выросло за сутки с 37 до 49 человек: 16 человек скончались в Иране, 12 - в Южной Корее, 11 - в Италии, пять - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, по одному случаю летального исхода зафиксированы во Франции, на Тайване и Филиппинах.

За пределами Китая больше всего больных зафиксировано в таких странах:

  • Южная Корея - 1,146 человек
  • Япония - 850 человек (более 690 - пассажиры и члены экипажа Diamond Princess)
  • Италия  - 323 человека
  • Иран - 95 человек
  • Сингапур - 91 человек
  • Гонконг - 85 человек
  • США - 53 человека
  • Таиланд - 37 человек
  • Тайвань - 31 человек
  • Австралия - 23 человека
  • Малайзия - 22 человека
  • Германия- 18 человек
  • Вьетнам - 16 человек
  • Франции - 14 человек
  • ОАЭ - 13 человек
  • Великобритания - 13 человек
  • Макао - 10 человек
  • Канада - 10 человек.

Также приводится список стран, где зарегистрировано менее 10 случаев заражения коронавирусом:

  • Филиппины
  • Индиия
  • Кувейт
  • Бахрейн
  • Испания
  • Оман
  • Россия
  • Австрия
  • Афганистан
  • Алжир
  • Бельгия
  • Камбоджа
  • Египет
  • Финляндия
  • Израиль
  • Ливан
  • Непал
  • Шри-Ланка
  • Швеция
  • Хорватия
  • Швейцария

Первый случай смерти гражданина Франции вследствие заражения коронавирусом (Covid-19) зафиксирован в Париже, сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона.

Напомним, что новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского Уханя в декабре 2019 года.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч человек. Летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тысячах случаев.

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