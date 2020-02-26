Во вторник, 25 февраля, впервые число новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019 вне границ Китая превысило количество заболевших в этот день внутри страны, оказавшейся родиной смертельно опасного вируса.

Об этом заявил в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера количество новых случаев, о которых сообщали за пределами Китая, впервые превзошло количество новых случаев в Китае", - цитируют главу ВОЗ западные СМИ.

В частности, по данным ВОЗ за вторник, в Китае число зараженных COVID-2019 выросло на 411 человек, а за пределами КНР - на 427 человек.

Гонконгская газета South China Morning Post пишет, что число жертв коронавируса за пределами Китая выросло за сутки с 37 до 49 человек: 16 человек скончались в Иране, 12 - в Южной Корее, 11 - в Италии, пять - на территории Японии (из них четверо - пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), два - в Гонконге, по одному случаю летального исхода зафиксированы во Франции, на Тайване и Филиппинах.

За пределами Китая больше всего больных зафиксировано в таких странах:

Южная Корея - 1,146 человек

Япония - 850 человек (более 690 - пассажиры и члены экипажа Diamond Princess)

Италия - 323 человека

Иран - 95 человек

Сингапур - 91 человек

Гонконг - 85 человек

США - 53 человека

Таиланд - 37 человек

Тайвань - 31 человек

Австралия - 23 человека

Малайзия - 22 человека

Германия- 18 человек

Вьетнам - 16 человек

Франции - 14 человек

ОАЭ - 13 человек

Великобритания - 13 человек

Макао - 10 человек

Канада - 10 человек.

Также приводится список стран, где зарегистрировано менее 10 случаев заражения коронавирусом:

Филиппины

Индиия

Кувейт

Бахрейн

Испания

Оман

Россия

Австрия

Афганистан

Алжир

Бельгия

Камбоджа

Египет

Финляндия

Израиль

Ливан

Непал

Шри-Ланка

Швеция

Хорватия

Швейцария

Первый случай смерти гражданина Франции вследствие заражения коронавирусом (Covid-19) зафиксирован в Париже, сообщил в среду телеканал BFMTV со ссылкой на директора Главного управления здравоохранения Жерома Саломона.

Напомним, что новый коронавирус COVID-19, вызывающий пневмонию, начал распространяться из китайского Уханя в декабре 2019 года.

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч человек. Летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тысячах случаев.

Ранее "Страна" писала о том, что Евровидение-2020 могут перенести из-за коронавируса.

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