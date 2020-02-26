В среду, 26 февраля, суд продил круглосуточный домашний арест националисту Виталию Регору, который напал на журналиста "Шарий.net" Дмитрия Кучера, еще на 30 дней.

Об этом Кучер сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что Регору продлили круглосуточный домашний арест еще на 30 дней. В следующем месяце суд", - написал он.

Скриншот: Facebook/Дмитрий Кучер

Напомним, 24 декабря во время суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета группа радикалов, самым активным участником которой был именно Регор, напала на журналистов неугодных им зданий, в том числе "Страны". Тогда Дмитрия Кучера облили мочой.

Спустя три дня полиция вручила Регору подозрение. Он подозревается в преступлениях по 4 статьям Уголовного кодекса. В конце декабря Соломенский райсуд Киева назначил радикалу меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, который в январе был заменен на круглосуточный домашний арест.