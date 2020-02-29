На пороге первый день весны. Уже совсем скоро станет тепло, все вокруг начнет оживать.

Важно, чтобы весна 2020 года принесла хорошее настроение и стала толчком для новых начинаний. Помощником станет астрологический прогноз, который публикует "Страна".

Мы подготовили на март календарь магнитных бурь, информацию о ретроградном Меркурии, лунный календарь, данные о хороших и плохих днях, календарь стрижек.

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Расписание магнитных бурь в марте 2020

Метеозависимых людей ждут не очень хорошие новости. В марте ожидается метеоудар, который станет самым сильным с начала 2020 года. Дополнительно будет еще несколько возмущений средней силы.

Ниже мы публикуем разбивку по дням и рассказываем, как это может отразиться на людях.

4-5 марта - самая мощная магнитная буря. Проблемы с состоянием здоровья возможны не только у метеочувствительных людей. Многие в эти два дня, возможно, будут ощущать упадок сил. В некоторых возникнут головные боли, возможны раздражительность и апатия.

13 марта - геомагнитное возмущение средней силы. Особенно внимательными к своему здоровью рекомендуется быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

16 марта - магнитная буря средней силы. Она повлиять на психическое состояние людей, из-за чего возможны конфликты.

19 марта - средняя магнитная буря. Способна разбудить старые заболевания человека, в том числе опорно-двигательного аппарата.

21-22 марта - еще один средний метеоудар. Больше всего в опасности гипертоники.

28 марта - средняя магнитная буря. Может побеспокоить только метеозависиымх людей, вызвать головные боли.

Бороться с магнитными бурями лучше всего традиционными способами: больше сна и меньше физических загрузок, правильно питаться, пить побольше жидкости, гулять на свежем воздухе. Тем, у кого есть хронические заболевание, болезни сердечно-сосудистой системы, важно обязательно иметь при себе свои лекарства.

Ретроградный Меркурий 2020 в марте

До 10 марта включительно будет происходить явление под названием ретроградный Меркурий - движение этой планеты в обратном направлении.

Астрологи уверены, что Меркурий отвечает у людей за творчество, мышление, коммуникацию - личную и деловую. Обратное движение планеты означает, что во всем этом возможен сбой. Как с этим бороться?

Так выглядит планета Меркурий

Лучше всего выполнять кропотливую монотонную работу, работать только по намеченному плану и не раскрывать свои карты окружающим.

Дополнительно мы подготовили: что нельзя делать, пока Меркурий движется в обратном направлении, и расписание ретроградности на 2020 год.

Лунный календарь на март 2020

Ниже мы предлагаем вниманию читателей лунный календарь на первый весенний месяц.

Полнолуние будет 9 марта, а новолуние - 24 марта.

Календарь стрижек на март 2020

В марте, как и в другие месяцы, специалисты называют определенные дни, когда лучше всего стричься, окрашивать волосы.

В благоприятные дни считается, что волосы впредь будут расти хорошо, а цвет волос будет ровным и будет держаться долго. Такой календарь мы публикуем ниже.

Отметим, что под данное расписание, считают астрологи, подходят в принципе все манипуляции с красотой, такие как, например, маникюр и педикюр.