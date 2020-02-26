Полтавский суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в участии в беспорядках в Новых Санжарах. Обвиняемый будет находиться под домашним ночным арестом на протяжении 60 дней.

Об этом заявил замдиректора Департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, передает "Украинская правда".

В среду, 26 февраля Октябрьский районный суд Полтавы рассмотрел два ходатайства об избрании меры пресечения двоим участникам беспорядков в Новых Санжарах.

"Суд дал 60 суток домашнего ареста в ночное время суток еще для одного фигуранта массовых беспорядков. Второе ходатайство об избрании меры пресечения, поданное сегодня на рассмотрение, суд не удовлетворил", - заявил представитель МВД.

Пресс-представитель ведомства отметил, что второго участника акции протеста против госпитализации в Новых Санжарах эвакуированных из Уханя суд отпустил. Однако он еще не лишился статуса подозреваемого. Тракало добавил, что местоположение еще одного подозреваемого устанавливается.

Напомним, что недавно в полиции опровергли свою же информацию об избрании меры пресечения участникам массовых беспорядков в Новых Санжарах в виде ареста.

Также мы писали о том, что житель Новых Санжар, который пытался наехать на нацгвардейцев во время беспорядков в городе, останется под ночным домашним арестом. Так, по состоянию на 26 февраля подозрение объявлено 6 лицам.