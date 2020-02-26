Резонансный законопроект "О дезинформации" от Министерства культуры, молодежи и спорта объединил против себя украинское журналистское сообщество.

Об этом заявил киевский медийщик и штатный сотрудник агентства Associated Press Дмитрий Власов, передает пресс-служба НСЖУ.

"Я думаю, власть должна в последнюю очередь влиять на журналистов. Медиасреда должна прийти к саморегуляции несмотря на политическое различие, принадлежность к разным собственникам и бизнесам. Это может быть на законодательном уровне: касаться уголовного кодекса, вещания или лицензии, но никак не регуляции того, как должен вести себя журналист. Относительно законопроекта Бородянского – нечего обсуждать. Он нецелесообразен в таком виде, в котором он есть сейчас и его вряд ли будут хорошо воспринимать в журналистской среде. Этот законопроект наконец консолидировал всех журналистов и общество, потому что это точно не то, что нужно," — комментирует журналист пресс-службе НСЖУ.

После работы во многих странах мира, Дмитрий определяет саморегуляцию и невмешательство как единственный правильный выход для сотрудничества власти и медиа.

"Там, где я не замечаю вмешательства власти в деятельность СМИ – там мне работать комфортнее всего. Там, где это влияние заметно, есть определенные регуляции, - или в Украине, или в России, или в Беларуси, - тогда возникает дискомфорт. Когда ты работаешь так как должен работать: прилетел в страну, тебе ничего не грозит, не возникает никаких вопросов", — убежден Дмитрий.

Напомним, в конце января Минкульт обнародовал законопроект о дезинформации. Согласно документу, для журналистов в Украине хотят ввести уголовную ответственность - с заключением до 7 лет. Документ раскритиковали в НСЖУ, заявив, что данный документ предусматривает вмешательство в журналистскую деятельность.

Ранее "Страна" подробно анализировала проект закона о дезинформации, который уже раскритиковали в совете по свободе слова при президенте Владимире Зеленском.

В свою очередь министр Бородянский заявил, что проект будут еще дорабатывать.