Украинские больницы проверят на предмет готовности принимать пациентов, зараженных коронавирусом. Кроме того, будут проведены проверки регионов - в отношении принятия профилактических и противоэпидемиологических мер.

Так, Совет национальной безопасности решил, что в каждой области должно состояться заседание Государственной региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Комиссии проверят состояние готовности профилактических и противоэпидемиологических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса в регионах. Так, например, во всех пограничных пунктах у приезжающим в страну должны проверять температуру, а местные органы должны обеспечить проведение этой процедуры.

Комиссии на местах, кроме этого, должны выяснить возможности инфекционных больниц и отделений оказывать медицинскую помощь и интенсивную терапию детям и взрослым в случае подозрения на коронавирус. Медицинский персонал больниц должен пройти обучение.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как коронавирус в последние дни стремительно распространяется в Европе. На западной Украине есть первые подозрения на болезнь.