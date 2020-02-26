32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру. Об этом заявила она сама в письме, опубликованном в американском журнале Vanityfair.

Спортсменка заявила, что прощается с теннисом после проведенных вместе 28 лет.

"Теннис, я говорю тебе прощай!" - пишет спортсменка, у которой за плечами победа в пяти турнирах серии Большого шлема.

Известно, что в элиту мирового тенниса спортсменка попала в 2004 году после того, как выиграла Уимблдонский турнир, обыграв в финале женского одиночного разряда свою принципиальную соперницу - двукратную победительницу турнира, американку Серену Уильямс. В 2006 году журнал Sports Illustrated признал девушку самой красивой спортсменкой года.

Ранее "Страна" писала о том, что Мария Шарапова закрутила роман с близким другом принца Гарри.

Также мы сообщали, что WTA признала Марию Шарапову самой элегантной теннисисткой .