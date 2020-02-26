Идею начала официальных переговоров Киева с руководителями так называемых "ДНР" и "ЛНР" поддерживает половина украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 13 по 17 февраля.

"Противоречивым является общественное мнение относительно начала официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством "ДНР" и "ЛНР" – доля тех, кто поддерживает эту идею (41%), статистически значимо не отличается от доли тех, кто ее не поддерживает (40%)", - говорится в сообщении.

Кроме того, 48% опрошенных не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с "ДНР" и "ЛНР", поддерживают – 35%. Также 41% украинцев не поддерживают идею прекращения финансирования оккупированных территорий (выплату пенсий, зарплат и т.д.). Поддерживают это – 36%.

Фото: razumkov.org.ua

При этом 62% опрошенных выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Поддерживают закрепление лишь 21% респондентов.

Еще менее популярной среди них является идея введения в Украине федеративного устройства: 68% ее не поддерживают, а 11% - поддерживают.

Также опрошенные высказали мнение о политическом будущем территорий "ДНР" и "ЛНР":

54% украинцев хотели бы, чтобы эти территории вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были раньше;

13% - чтобы эти территории вернулись под контроль Украины, но получили больше независимости от Киева;

6% - чтобы эти территории образовали автономию в составе Украины;

5% - чтобы эти территории отделились от Украины и стали независимыми государствами;

3% - чтобы эти территории отделились от Украины и вошли в состав Российской Федерации.

Фото: razumkov.org.ua

Опрос проходил с 13 по 17 февраля среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что в МИД готовы к тому, что после реинтеграции Донбасса в местной власти останутся представители "ЛДНР".

Также мы писали о том, что в Кремле предложили Зеленскому обсудить его идею совместного патрулирования границы с "ЛНР" и "ДНР".