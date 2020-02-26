Конституционный суд Германии выступил против запрета на эвтаназию. Решением главного судебного органа ФРГ определено, что добровольная медикаментозная смерть тяжелобольных людей не противоречит Основному закону страны.

Так, глава Конституционного суда Андреас Фоскуле отметил, что право на смерть является личным правом человека. Оно включает в себя возможность самостоятельно принять решение покончить жизнь самоубийством или прибегнуть к сторонней помощи для того, чтобы свести счеты с жизнью, передает издание DW.

Стоит отметить, что вышеописанное решение суда не означает, что органы законодательства никак не смогут регулировать организации, которые предоставляют услуги эвтаназии.

Напомним, что еще в ноябре 2015 года парламент ФРГ выступил против легализации эвтаназии в стране, а предоставление такой услуги могло грозить исполнителям тюремным сроком до 3 лет.

Ранее мы писали о 104-летнем ученом, который предпочел эвтаназию жизни и завещал свое тело после смерти науке.

Также "Страна" сообщала, что в Бельгии прошел суд над 61-летним Иво Поппе, которого обвиняют в убийстве не менее 10 человек при помощи эвтаназии.