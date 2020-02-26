Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что пока Украина находится в состоянии информационной войны, открывать заседания правительства он считает нецелесообразным.

Об этом Гончарук заявил во время брифинга по итогам заседания Кабмина 26 февраля, видео опубликовано в YouTube.

"Правительство и заседания правительства - там обсуждаются рабочие вопросы. Специально для этого, чтобы не делать там цирк, чтобы кулуарно не принимать решения, где-то их обсуждать, работать, а потом к вам приходить и устраивать спектакль, мы работаем и честно называем вещи своими именами, мы проводим заседания и дискуссии с членами правительства в закрытом режиме, чтобы иметь нормальный рабочий диалог", - заявил Гончарук.

По его словам, после каждого заседания правительства он лично выходит и отвечает на вопросы, что позволяет "вместо спектакля" вести честную коммуникацию.

"Я считаю, что это более удачный формат. Заседания украинского правительства являются открытыми. Там присутствуют многие организации: бизнес-ассоциация, представители профсоюзов, представители офиса омбудсмена. Но транслировать это на весь мир... Особенно учитывая, что Украина много в чем находится в состоянии информационной войны. Количество фейков, манипуляций, перекручиваний зашкаливает каждый день. Я считаю нецелесообразно", - сказал Гончарук.

Видео: YouTube/ НАШ

Напомним, сегодня, 26 февраля, на заседании правительства, посвященном в основном социальной сфере, глава МВД Арсен Аваков предложил сделать мероприятие открытым для СМИ. Гончарук категорически воспротивился.