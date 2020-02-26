Первый случай коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрирован в Греции. Семью заболевшей женщины решили изолировать на 14-дневный карантин.

Об этом сообщает Reuters, 38-летняя гражданка Греции заболела после посещения северной Италии, ставшей одним из трех новых очагов COVID-19 наряду с Ираном и Южной Кореей.

Местное издание Ekathimerini указывает, что женщина находится в Салониках на севере Греции. Ее семью решили изолировать на 14-дневный карантин. Власти Греции напомнили, что в 80% случаев коронавирусная болезнь не представляет серьезной опасности.

В Италии за последние сутки число инфицированных коронавирусом выросло почти на 100 человек. 25 февраля количество зараженных в Италии было 229 человек, сегодня, 26 февраля, - 322 больных. Скончались 10 человек, один выздоровел. Вспышка в Италии привела к тому, что коронавирус попал в целый ряд соседних стран: Швейцарию, Австрию, Хорватию, Алжир, Грецию.

Напомним, что коронавирус добрался до Южной Америки, первый случай подтвержден в Бразилии.

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