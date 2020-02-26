Эвакуированные из Уханя украинцы и граждане других стран, которые сейчас проходят карантин в Новых Санжарах, не инфицированы коронавирусом. Об этом гласят данные исследований медицинских образцов.

"У нас есть первые результаты исследований проб образцов, которых мы взяли у людей в Новых Санжарах, они негативные", - заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко на пресс-брифинге по итогам заседания правительства в среду, 26 февраля, передает "Интерфакс"

Чиновник также напомнил о том, что начиная со вчерашнего дня на международных пунктах пропуска с Евросоюзом проводится скрининг температуры тела всех пассажиров. Также с сегодняшнего утра вместе с пограничниками работают и эпидемиологи, а возле семи самых крупных КПП стоят кареты "скорой", для доставки людей с подозрением на коронавирус в больницы.

Ляшко добавил, что Минздрав утвердил новый стандарт оказания помощи зараженным коронавирусом.

"...внедрены новые алгоритмы температурного скрининга, которые начали действовать по всей территории Украины. Они отличаются от тех, которые действовали на прямых рейсах с КНР. У нас уже есть результаты температурных скринингов, было несколько случаев повышения температуры в пункте пропуска Тиса, а также в Черновцах. И эти системы сработали оперативно. Например, в Закарпатье изолировали весь автобус. Там было двое больных людей, и пока им не провели дополнительные исследования, они были изолированы в инфекционные больницы", - сообщил Ляшко.

Замминистра отметил, что те, у кого была зафиксирована повышенная температура при въезде в Украину, не заражены коронавирусом. На данный момент Минздрав собирает контакты этих людей, чтобы отслеживать их состояние.

Напомним, что власти Львовской области выступили с рекомендацией об отмене всех массовых мероприятий из-за угрозы распространения эпидемии смертельного коронавируса COVID-19.

Также мы публиковали карту распространения опасного вируса на территории государств Европы.