Не исключено, что песенный конкурс "Евровидение-2020" могут перенести из-за эпидемии коронавируса. Такое мнение высказал ведущий нидерландский вирусолог Аб Остерхаус. Об этом сообщается на странице "Евровидение Украина" в соцсети.

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"Нужно рассматривать и такое, что конкурс может не состояться. Однако все зависит от того, насколько сильной будет эпидемия коронавируса непосредственно перед Евровидением. Хотя мы можем успеть победить вирус, как это было с SARS в 2003", - процитировали в соцсети нидерландского вирусолога.

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Также в сообщении говорится, что у Европейского Языкового Союза всегда есть запасные варианты на случай внештатных ситуаций (природная катастрофа или террористический акт).

"Возможно будет введено ограничение по количеству посетителей шоу, или оно состоится на пустой арене или в отдельной телевизионной студии. Как бы то ни было, не стоит преждевременно говорить о возможных проблемах с проведением "Евровидения - 2020". Организаторы и представители EBU тщательно мониторят текущую ситуацию с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

Напомним, что Евровидение-2020 пройдет в Нидерландах - на родине победившего в прошлом году исполнителя Дункана Лоуренса. Городом проведения выбрали Роттердам. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а главный трофей разыграют 16 мая.

Ранее "Страна" писала о том, что букмекеры опустили Украину на 22 место после победы группы Go-A в финале Нацотбора.

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