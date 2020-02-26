Замглавы Минздрава Виктор Ляшко назначен на пост главного санитарно-эпидемиологического врача.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на пресс-брифинге по итогам заседания Кабинета министров в среду, 26 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

"Наша главная задача - не допустить проникновения на территорию Украины нового коронавируса. Или же в случае, если он будет тут зафиксирован, максимально его локализировать. Мы сегодня для того, чтобы усилить систему, которая должна предотвращать проникновению на территорию Украины такого заболевания, назначили Виктора Ляшко главным санитарно-эпидемиологическим врачом страны", - сказал он.

"С этого дня он будет персонально коммуницировать с вами и координировать действия органов государственной власти, всех необходимых служб, чтобы максимально качественно организовать работу по предотвращению попадания на территорию Украины этой инфекции и противодействию ее распространению в случае, если она будет зафиксирована. Мы как правительство приняли все необходимые меры",- добавил Гончарук.

Премьер добавил, что в Украине нен зафиксирован ни один случай нового коронавируса.

Как известно, Ляшко родился 24 апреля 1980 года в с. Осова Дубровицкого района Ровенской области. Врач, окончил Национальный медицинский университет им .А Богомольца в 2003 году. В 2015 году окончил заочную форму обучения Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (факультет Государственное управление в области охраны здоровья). Получил квалификацию магистра государственного управления в сфере охраны здоровья.

Напомним, в мае 2017 года в Украине официально ликвидировали Государственную санитарно-эпидемиологическую службу.

Ранее "Страна" публиковала интервью с бывшим главным санитарным врачом Украины Святославом Протасом по поводу риска масштабной эпидемии коронавируса.