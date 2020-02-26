На пункте пропуска "Тиса" на Закарпатье во время проверки пассажиров в туристическом автобусе пограничники обнаружили температуру у одной из туристок. Всех госпитализировали в инфекционное отделение. Людей содержат в условиях карантина, что изрядно возмутило приезжих.

Об этом сообщает Перший.com.ua.

Участники тура – граждане почти со всей Украины (Львовская, Ивано-Франковская, Днепропетровская и другие области) – ехали через Францию и Италию. Туристы, которые находятся в областной инфекционной больнице, рассказали в каких условиях держали всю группу.

"Нам никто ничего не говорит! Мы все абсолютно здоровы, температуры ни у кого нет. Условия в которых мы жили, ужасные. Нас не кормят и даже не допускают к туристическому автобусу, в котором все наши вещи. Нас просто держат силой и не отпускают!" – рассказала одна из туристок

После посещения СМИ и длительного спора туристов с медперсоналом группу отпустили.

Фото: pershij.com.ua

Видео: facebook.com

Напомним, что на заседании СНБО решили, что будут измерять температуру у всех прибывших в Украину.

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