"Нас не кормят и условия ужасные!" На Закарпатье туристов из Италии заперли в больнице из-за женщины с жаром
На пункте пропуска "Тиса" на Закарпатье во время проверки пассажиров в туристическом автобусе пограничники обнаружили температуру у одной из туристок. Всех госпитализировали в инфекционное отделение. Людей содержат в условиях карантина, что изрядно возмутило приезжих.
Об этом сообщает Перший.com.ua.
Участники тура – граждане почти со всей Украины (Львовская, Ивано-Франковская, Днепропетровская и другие области) – ехали через Францию и Италию. Туристы, которые находятся в областной инфекционной больнице, рассказали в каких условиях держали всю группу.
"Нам никто ничего не говорит! Мы все абсолютно здоровы, температуры ни у кого нет. Условия в которых мы жили, ужасные. Нас не кормят и даже не допускают к туристическому автобусу, в котором все наши вещи. Нас просто держат силой и не отпускают!" – рассказала одна из туристок
После посещения СМИ и длительного спора туристов с медперсоналом группу отпустили.
Фото: pershij.com.ua
Видео: facebook.com
Напомним, что на заседании СНБО решили, что будут измерять температуру у всех прибывших в Украину.
Также мы писали о том, как пограничники на Западной Украине будут искать коронавирус.