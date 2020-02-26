С сегодняшнего дня украинцы снова смогут отправить посылки в Китай через "Укрпочту".

Об этом информирует пресс-центр почтовой службы.

Начиная со среды, 26 февраля АО "Укрпочта" возобновила прием всех видов экспортных отправлений в Китай. "Это стало возможным благодаря помощи посольства Китайской Народной Республики в Украине", - заявили в пресс-службе.

Что касается получения посылки из Китая, то запрета на эту услугу все еще не было - отправления продолжают доставляться в Украину. Однако компания предупреждает клиентов о том, что сроки сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены из-за сокращения рейсов большинством авиакомпаний мира.

Ранее мы писали о том, что 12 февраля "Укрпочта" временно приостановила прием отправлений в Китай.

Напомним, что директор компании Игорь Смелянский заверил в безопасности посылок доставляемых из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса.