Премьер-министр Алексей Гончарук, чье кресло по слухам может занять Сергей Тигипко, прокомментировал информацию о своей отставке и заявил, что не обсуждал с Владимиром Зеленским свое увольнение.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

"Правительство работает в нормальном, обычном режиме. Каждый день мы наступаем на хвост какой-то коррупционной лавочке... Потому для меня привычно уже появление подобной информации в СМИ. Нет, никаких заявлений я не писал, с президентом соответствующих тем не обсуждал. Господина Сергея Тигипко я действительно видел, я с ним встречался. Как и со многими другими. Я за последний месяц где-то просмотрел около 20 лиц. Нам действительно нужно усиление советниками в правительстве. Людьми, которые понимают, что такое промышленность. Но больше мне комментировать нечего, почитаем, что будут писать СМИ дальше, мне самому интересно", - заявил Гончарук.

На вопрос журналиста, будет ли он в случае отставки просить прощения у украинцев за просчеты, высокие зарплаты членов правительства и за нерешенные проблемы, Гончарук ответил, что если он через 10 лет будет идти в отставку, то тогда и будет видно, что он будет говорить. А пресс-секретарь Гончарука поспешила переключиться на следующий вопрос.

Напомним, ранее слухи о том, что экс-вице-премьер времен Януковича Сергей Тигипко может стать премьером вместо Гончарука, прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что действительно с ним встречался.