В среду, 26 февраля, перед Офисом президента в центре Киева, неизвестный мужчина облил себя бензином и поджег. Окружающим удалось сбить пламя, но пострадавший успел получить ожоги.

На эту историю уже отреагировал офис президента.

Разбирались, кто и зачем поджег себя сегодня.

Что произошло

Происшествие случилось около 12:40. В это время перед Офисом президента митинговали медики. Они протестовали против ликвидации больниц и урезания зарплат. Сначала собрались на Майдане, а потом пришли на Банковую и озвучили свои требования.

Внезапно в толпе заметили мужчину, который облил себя бензином и поджег, тут же вспыхнув, как факел. Присутствующие правоохранители повалили его на землю и сбили пламя куртками и плакатами.

После инцидента мужчине сразу же была оказана первая медицинская помощь. Через какое-то время с посторонней помощью он смог подняться. Он получил ожоги легкой степени тяжести, от Офиса президента его увезла скорая.

Пресс-служба Офиса президента уточнила, что мужчина не принимал участие в акции медработников и появился за несколько минут до поджога.

Также у Зеленского заявили, что у сумчанина были "проблемы с местной властью". Правда, что проблема касается земли - умолчали.

Кто и зачем совершил самоподжог

После происшествия пытавшийся совершить акт самосожжения рассказал, что его зовут Александр Бурлаков и что он приехал из Сумской области (Новоивановка), чтобы разобраться с земельной аферой.

По его словам, местный сельсовет и Геокадастр не дали ему распаевать землю, а документы были украдены. Хождение по кабинетам чиновников ни к чему не привело и он решил таким способом обратить на свою проблему внимание.

Также он заявил, что недоволен земельной реформой и хотел, чтобы к нему вышел Владимир Зеленский. "Я просто хотел, чтоб меня услышали" - сказал пострадавший. По его словам, он протестует уже долгое время вместе с другими активистами, пытаясь обратить внимание на проблему.

"Безвластие, коррупция. Земля. Земля, которую украл сельский совет вместе с Госземкадастром. Белополье, Сумская область, село Новоивановка. Нам не дали паи. Они украли все документы. Они на этом наживаются. Я уже сюда не первый раз приезжаю и все напрасно. Кабинетное ''крысячество'' не дает нам решать наши вопросы. Нет закона. У них закон - деньги. Куда я только не обращался. я не вижу выхода и поэтому так и сделал", - пояснил Александр свой шаг.

Ужасный поступок под стенами офиса Зеленского показывает, насколько неурегулированным является в стране земельный вопрос. Главным образом - в плане защиты прав простых селян. Нужно ли в условиях такого беспредела открывать рынок земли - вопрос открытый.