Кабинет министров Украины принял решение ввести денежное вознаграждение для украинцев, которые совершили геройский поступок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Правительство вводит денежное вознаграждение украинцам, совершившим геройский поступок. 207 человек получат по 105 тыс. грн как единовременное пособие от государства", - говорится в сообщении.

Также известно, что с докладом "Об утверждении Порядка выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка" на заседании выступала министр социальной политики Юлия Соколовская.

Напомним, в среду, 26 февраля, Кабмин собрался на заседание, на котором в основном будут рассмотрены вопросы социальной сферы.

Ранее "Страна" писала о том, что на сегодняшнем заседании Кабмина решено продлить срок выплаты стипендии детям погибших журналистов Веремия и Лабуткина.

Также мы сообщали, что министр МВД Аваков предложил открыть для СМИ заседание Кабмина, но Гончарук увидел в этом источник всех бед.