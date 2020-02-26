"Новый канал" выступил против запрета на въезд российской телеведущей и актрисе Екатерине Варнаве в Украину. Руководство телеканала подало иск к СБУ и Минкульту.

Об этом информирует пресс-служба киевского суда.

Сообщается, что Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску "Нового канала" к Службе безопасности Украины и Министерству культуры, молодежи и спорта Украины.

Так, канал выступил с требованием отменить решение министерства о включении звезды Comedy Woman Екатерины Варнавы в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

"Среди других требований иска – признать противоправным обращение СБУ к Министерству культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Екатерины Варнавы в вышеуказанный перечень лиц", - сообщает пресс-служба суда.

Ожидается, что подготовительное заседание по делу состоится 24 марта этого года.

Стоит отметить, что ранее Екатерина Варанава была соведущей Сергей Притулы в телепередаче "Кто сверху" на "Новом канале".

Напомним, что ранее в этом месяце украинские пограничники запретили въезжать в страну троим российским блогерам, которые собирались выступить в Киеве с лекциями и тренингами.

Также мы писали о том, что двоим российским актерам, известным по ролям в сериалах "Бедная Настя" и "Интерны", на 3 года и на 10 лет закрыли въезд в Украину.