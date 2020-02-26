Бизнесмен из Кривого Рога Леонид Вульф, которого нашли мертвым в квартире в Киеве, покончил с собой, оставив предсмертную записку.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает "Интерфакс-Украина".

"Да, нашли его мертвым вчера. Это самоубийство", - сказал начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа. В полиции добавили, что бизнесмен оставил предсмертную записку.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, тело бизнесмена правоохранители обнаружили в квартире дома по ул.Городецкого в Киеве.

"Тело погибшего с огнестрельным ранением нашли в квартире дома по улице Городецкого в Киеве. Двери помещения были закрыты изнутри. В то же время, буду назначены экспертизы, судебно-медицинская и баллистическая, по результатам которых можно будет судить однозначно. Что касается записки, то по ней также будет назначена экспертиза, чтобы установить, его ли это почерк, не писал ли под принуждением, а также другие обстоятельства," - отметили в прокуратуре.

Максимец отметила по результатам первоочередных следственных действий, осмотра места происшествия, следствие рассматривает версию самоубийства, как основную.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Как сообщает издание "Detective-info", в записке Вульф объяснил мотивы своего поступка. Он связал это с ограблением своей квартиры осенью прошлого года, когда воры украли у него 200 тысяч долларов.

"Последние два года я очень болел, деньги приберегал на случай смерти. После ограбления мое положение резко ухудшилось, я оказался в больнице. Меня обвиняют, что я собственноручно ограбил свою квартиру и совершил хорошую инсценировку", - указано в тексте записки.

Также Вульф добавил, что в собственной гибели винит неких С. Скибу и (вероятно) В. Радкевича. В постскриптуме он указ, что купил пистолет, из которого застрелился, у знакомого ветерана АТО.

Как выяснила "Страна", по заявлению самого Вульфа, в свое время он был бизнес-партнером предпринимателя Вадима Шульмана, но потом они рассорились. В последнее время Шульман прославился тем, что подал в ФБР заявление против олигарха Игоря Коломойского, на основании чего против него расследуется уголовное дело.

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