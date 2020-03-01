В марте 2020 года в Украине будет 10 выходных дней и 21 - рабочий. Кроме суббот и воскресений отдыхать будем и в понедельник 9 марта, поскольку Международный женский день 8 марта выпадает на воскресенье.

Также в марте состоится переход на летнее время, поэтому график работы поездов и самолетов изменится автоматически.

Сколько дней отдыхаем в марте

8 марта в Украине остается государственным праздником, поэтому первый месяц весны будет щедрым на выходные. Дни отдыха будут следующие: 1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 марта. Таким образом, украинцы получат три выходных дня подряд - 7, 8 и 9 марта.

Календарь выходных и праздничных дней в марте 2020. Фото: fakty.com.ua

В числе неофициальных праздничных дней марта - 3 числа Всемирный день писателя; 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза; 25 марта - день СБУ; 26 марта - день внутренних войск МВД и 27 марта - Международный день театра.

Как писала "Страна", в этом году у украинцев будет 11 дополнительных выходных дней. Правительство рекомендует работодателям предоставлять выходные своим сотрудникам. Так, впереди 3 дня выходных на майские праздники- с 1 по 3 мая, выходные с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

Ранее "Страна" рассказывала, что написано в новом "трудовом" законопроекте, который внесут на голосование в Раду.