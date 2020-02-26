Мужчина, который днем 26 февраля совершил самоподжог у здания Офиса президента в Киеве, оказался жителем Сумской области, который хотел таким образом обратить внимание на земельный вопрос, который он никак не мог решить с местными властями.

Об этом он сам рассказал журналистам после инцидента, трансляцию в Facebook вел "Информатор".

Так, по словам Александра Бурлакова, который совершил самоподжог, он приехал из города Иваново Сумской области. Он заявляет, что у него "украли землю" местный сельсовет и Геокадастр. Чиновники не дали ему распаевать землю.

Пресс-служба Офиса президента в Telegram уточнила, что мужчина не принимал участие в акции медработников, которая также в это время проходила на Банковой. В результате самоподжога он получил ожоги легкой степени тяжести, его с места событий забрала скорая.

Скриншот: t.me/OP_UA

Видео: Facebook/ Информатор Киев

Видео: YoTube/ Новости

Видео: YouTube/ Anna Anna

Напомним, "Страна" писала о том, что сегодня, 26 февраля, в Киеве медики вышли на акцию протеста против закрытия больниц.