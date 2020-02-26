Дарио Срна, знаменитый экс-капитан донецкого Шахтера, а ныне помощник главного тренера команды, рассказал, почему клуб принял решение направить в Китай свой самолет за Настей Зинченко и другими украинцами, которые еще остаются в эпицентре эпидемии коронавируса Covid-19.

Об этом Дарио Срна написал в своем Instagram.

"Мы в Шахтере хорошо знакомы с ситуацией когда ты не можешь вернуться домой. 6 лет мы живем не в Донецке. Мы знаем как это сложно и больно. Настя Зинченко одна из миллионов людей, мечтающих вернуться домой. ...Мы верим, что Настя Зинченко вернётся домой. Верим - мы вернёмся в родной Донецк", - написал Дарио Срна.

Это его сообщение уже набрало 33 679 лайков.

Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер готов отправить свой самолет за Настей Зинченко, которая осталась в Ухане из-за собаки.