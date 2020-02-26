Власти Львовской области выступили с рекомендацией об отмене всех массовых мероприятий из-за угрозы распространения эпидемии смертельного коронавируса COVID-19. В области рекомендовали отменить все массовые мероприятия для профилактики заболевания коронавируса.

Об этом заявил Андрей Васько, и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации, передает издание "Варианты".

В среду, 26 февраля, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во Львовской областной администрации рекомендовала не проводить массовые мероприятия на территории региона в ближайшее время.

Представитель львовских властей также рассказал о мерах безопасности на международных пунктах пропуска в области.

"Сегодня мы получили приказ от министерства обеспечить присутствие карет скорой помощи на пунктах пропуска в Шегини, Рава-Русской, Краковце. Машины уже поехали с соответствующими средствами защиты. В аэропорту также есть автомобиль экстренной медицинской помощи, при необходимости будет забирать пациентов в инфекционную больницу. Больница готова к принятию пациентов, а санаторий "Немиров" будет высвобождаться от сегодняшнего дня ", - рассказал Васько.

Стоит отметить, что власти Львовской области уже выделили 25 млн грн на профилактику и реагирования на случаи заражения коронавирусом, а во Львове в публичных местах установили антисептики для рук.

Напомним, что Государственная пограничная служба и Министерство здравоохранения Украины решили ввести обязательный температурный скрининг всех граждан, прибывающих на территорию Украины.

Также мы писали о том, что в столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" прилетели 4 самолета с 611 пассажирами из охваченной коронавирусом Италии.