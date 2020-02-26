В Румынии, где 25 февраля был зарегистрирован первый случай заражения новым типом коронавируса, местные жители начали массово скупать продукты в супермаркетах и поддаваться панике.

Об этом сообщает Romania TV.

Между тем, еще в понедельник, 24 февраля, румынский министр здравоохранения Виктор Костач заявил, что страна имеет высокие риски проникновения коронавируса, однако карантинные центры расположены по всей стране, в них при необходимости можно разместить 3559 человек.

Костач также сказал, что люди не должны паниковать и им не нужно запасаться едой. А по словам представителей супермаркетов, в Румынии нет никаких проблем с поставками товаров.

"...Мы должны избегать паники среди населения, а власти должны работать так, как они работали до сих пор. Неоднократно до сих пор меры были достаточными..." - сказал министр здравоохранения.

Сразу после этого румыны стали штурмовать местные магазины и опустошать их полки. Между тем, в Ассоциации крупных коммерческих сетей заявили, что раскупленные во вторник запасы скоро будут восстановлены и что никаких опасений нет.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как коронавирус шагает по Европе. Отметим, что на западной Украине есть первые подозрения на болезнь.