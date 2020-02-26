Украинский военнослужащий погиб в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Инцидент произошел в зоне ООС на Донбасее утром в среду, 26 февраля. Об этом сообщается на сайте Министрество обороны Украины.

"По состоянию на 12:30 противник 4 раза нарушил режим тишины в Донецком направлении. (…) К большому сожалению, сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что в среду с 6:00 боевики выпустили по украинским защитникам Марьинки 11 120-мм мин, а также осуществили 8 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. Еще один раз на этом участке фронта боевики открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета после 9 часов.

Кроме того, дважды противник обстрелял опорные пункты украинских подразделений вблизи Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия, а впоследствии - с станковой противотанкового гранатомета.

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