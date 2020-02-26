Сегодня, 26 февраля, глава украинского МИД Вадим Пристайко рассказал о предстоящей встрече министров иностранных дел стран "Нормандского формата".

Как уверяет глава украинского внешнеполитического ведомства, встреча глав МИД планируется через месяц для подготовки очередного саммита на высшем уровне. Об этом передает РБК-Украина.

Вадим Пристайко так же отметил, что на встрече будут решать, как дальше продвигаться в этом вопросе.

"Мы планируем провести встречу министров иностранных дел четырех стран для подготовки встречи в "Нормандском формате". Для этого соберем министров России и Франции. Вместе встретимся и сможем понять, как мы продвигаемся, что мы готовим лидерам к встрече", - заявил Пристайко.

Однако его слова уже опровергли в Москве. "Информации о планируемой через месяц встрече глав МИД "Нормандского формата у меня нет", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия озвучила в ООН условия для следующей "Нормандской встречи"ю