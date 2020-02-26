В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского сделать 26 февраля "Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя". Российские представители полагают, что данное действие Киева не отражают реального положения дел.

Об этом в среду, 26 февраля заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Реакция (Кремля на указ - Ред.) совершенно понятная, я думаю, лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией", - заявил российский пресс-секретарь.

"Мы с такой формулировкой (украинских властей - Ред.) категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма", - добавил Песков.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский объявил об учереждении новой памятной даты в украинском официальном календаре - "День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя".

Также мы писали о том, что Зеленский инициирует выделение средств крымскотатарскому каналу ATR, который может прекратить вещание из-за долгов.