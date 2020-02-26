Около 12:40 в среду, 26 февраля, под Офисом президента Украины неизвестный мужчина облил себя бензином и поджег. Известно, что он получил сильный ожог.

После инцидента мужчине сразу же была оказана первая медицинская помощь, через какое-то время с помощью людей он смог подняться.

Теперь состояния его здоровья должны оценить медики.

Кадр телеканала 112 Украина

Отметим, что сегодня медики Украины со всех регионов вышли на Майдан против ликвидации больниц и урезания зарплат. После чего они прошли к Кабмину и затем к Офису президента.

Также сегодня проходит заседание Кабмина, на котором решаются преимущественно социальные вопросы. Например, Кабмин продлил стипендии детям журналистов Веремия и Лабуткина.