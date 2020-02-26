Почти 14 тонн (более 37 000 бутылок) поддельной водки на сумму около 4 млн гривен утилизировали в городе Винники Львовской области. В Кабмине эту утилизацию, которая происходила при участии спецкомиссии и с видеофиксацией процесса, уже назвали рекордной, сообщает Правительственный портал.

"Сегодня мы уничтожаем почти 14 тонн конфискованных алкогольных напитков, изготовленных незаконно. Это крупнейшая в истории Украины публичная утилизация алкоголя. Неизвестно, какие последствия имело бы попадание такого "самопала" на прилавки магазинов. Мы обеспечим уничтожение этой продукции, все действия будут задокументированы и зафиксированы на видео, чтобы ни у кого не возникло сомнений относительно судьбы этого конфиската", - заявил министр юстиции Денис Малюська.

Уточняются марки водки, партии которых были утилизированы: "Рюмка золота", "Рюмка серебряная", "Золотая пшеничка", "Лесная песня", "Великая княгиня Ольга", "Великий князь Мономах", "Синяя лошадь", "Будьмо", "Забава", "Родная столица", "Максимум". Весь этот алкоголь был изъят из складского помещения, где товар хранили с целью сбыта.

На Львівщині почалася найбільша в історії України утилізація підробленого алкоголю — знешкоджують 37 тисяч пляшок, які ще у 2014 році вилучили на Хмельниччині pic.twitter.com/pob2X8ihOB — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

Усі 37 тисяч пляшок з підробленим алкоголем зливають в бочки, потім цей алкоголь відвезуть на очисні споруди pic.twitter.com/9SkaeDPPTS — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

У селі Винники на Львівщині публічно розпочали утилізацію близько 14 тонн пляшок підробленого алкоголю — це найбільша в історії України утилізація алкогольних напоїв pic.twitter.com/CZ2tZZn40p — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

Ранее "Страна" писала о том, что в мае появится новая акцизная марка для алкогольных напитков с QR-кодом.

Также мы сообщали, что по словам Дубилета, борьба с теневым рынком алкоголя принесла в бюджет 400 млн гривен.