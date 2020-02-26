Кабинет министров Украины выступил с инициативой, согласно которой людям, поздно вышедшим на пенсию будет доплачиваться по 500 грн.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале по итогам заседания правительства в среду, 26 февраля.

Сообщается, что в случае одобрения Верховной Радой предложения правительства, более тысячи украинских пенсионеров получат надбавки в 500 грн за поздний выход на пенсию.

"Решение правительства - в случае одобрения парламентом - позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", - написал Гончарук.

Скриншот: Алексей Гончарук в Телеграм

Напомним, что по данным Минсоцполитики, около 83% украинских пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума.

Также "Страна" подробно разбирала инициативу украинских властей ввести накопительные пенсии.