В Испании зафиксировали уже 9 случаев коронавируса. Карта распространения по Европе
В Испании подтвердили уже девять случаев коронавируса COVID-19, один из них - в Мадриде, на Тенерифе число зараженных увеличилось.
Об этом пишет El Pais.
"В Испании уже зарегистрировано девять положительных случаев коронавируса, два (пациента - Ред.) из которых (в Ла-Гомере и Пальме) уже выписаны. Из них четверо находятся на Тенерифе, а остальные в Барселоне, Мадриде и Кастельоне", - пишет издание.
Как указано, к трем случаям, уже известным на Тенерифе и в Барселоне, были добавлены другие новые случаи на вышеупомянутых Канарских островах и в Мадриде и Кастельоне, все они связаны с поездками в Италию.
Так, министерство здравоохранения Мадрида подтвердило во вторник первый случай коронавируса в столице, в день, когда органы здравоохранения сообщили о случаях заболевания в Каталонии, Валенсии и Тенерифе.
Как свидетельствуют данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 26 февраля превысило 81 тыс. человек. На планете уже более 40 стран, где выявили вирус.
Европейская карта распространения вируса выглядит так:
- Италия - 322 случая инфицирования
- Германия - 18
- Франция - 14
- Великобритания - 13
- Испания - 9
- Австрия, Россия - по 2 случая
- Бельгия, Швеция, Финляндия, Хорватия, Швейцария - по 1 случаю
Напомним, что в Москве объявили войну крысам и диким животным из-за коронавируса Сovid-19.
Также мы писали о том, что во Франции от коронавируса умер второй человек.