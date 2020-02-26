В Испании подтвердили уже девять случаев коронавируса COVID-19, один из них - в Мадриде, на Тенерифе число зараженных увеличилось.

Об этом пишет El Pais.

"В Испании уже зарегистрировано девять положительных случаев коронавируса, два (пациента - Ред.) из которых (в Ла-Гомере и Пальме) уже выписаны. Из них четверо находятся на Тенерифе, а остальные в Барселоне, Мадриде и Кастельоне", - пишет издание.

Как указано, к трем случаям, уже известным на Тенерифе и в Барселоне, были добавлены другие новые случаи на вышеупомянутых Канарских островах и в Мадриде и Кастельоне, все они связаны с поездками в Италию.

Так, министерство здравоохранения Мадрида подтвердило во вторник первый случай коронавируса в столице, в день, когда органы здравоохранения сообщили о случаях заболевания в Каталонии, Валенсии и Тенерифе.

Как свидетельствуют данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на 26 февраля превысило 81 тыс. человек. На планете уже более 40 стран, где выявили вирус.

Европейская карта распространения вируса выглядит так:

Италия - 322 случая инфицирования

Германия - 18

Франция - 14

Великобритания - 13

Испания - 9

Австрия, Россия - по 2 случая

Бельгия, Швеция, Финляндия, Хорватия, Швейцария - по 1 случаю

Напомним, что в Москве объявили войну крысам и диким животным из-за коронавируса Сovid-19.

Также мы писали о том, что во Франции от коронавируса умер второй человек.