В Национальном союзе журналистов Украины протестуют против намерения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания лишить творческие союзы права на участие в будущих конференциях по избранию членов Наблюдательного совета "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".

Об этом сказано в заявлении НСЖУ, опубликованном в Facebook.

Решение рекомендовать Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания не рассматривать заявления от творческих союзов и благотворительных фондов на своем заседании 20 февраля уже приняла созданная Нацсоветом Общественная комиссия по оценке соответствия документов, представленных для избрания членов Наблюдательного совета НОТУ.

"Национальный союз журналистов Украины является крупнейшей журналистской организацией, насчитывающей почти 19 тысяч членов и имеет региональные организации в каждой области Украины. НСЖУ является полноценным членом Международной Федерации Журналистов (IFJ) и Европейской Федерации Журналистов (EFJ)", - сказано в заявлении НСЖУ.

В Союзе журналистов напомнили, что НСЖУ ранее уже допускался к участию в конференциях НОТУ и к выдвижению своей кандидатуры для избрания членов Наблюдательного совета. Кроме того, Нацсовет допускал к участию в конференциях и другие творческие союзы, в частности, Национальный союз кинематографистов Украины. Также в НСЖУ напомнили, что сегодня в руководстве Наблюдательного совета НОТУ одна общественная организация уже имеет двух представителей, и такая ситуация не расценивается как монополизация.

"Предложение не допустить на новую конференцию по избранию членов Наблюдательного совета творческие союзы выглядит как попытка установить барьер именно перед Национальным союзом журналистов Украины и ее областными центрами. Для нас непонятно, почему областные организации НСЖУ, каждая из которых насчитывает от 300 до 1000 и более членов, могут быть лишены права участия в конференциях. Стоит отметить, что в каждом областной организации меньшей мере 50 человек работали или работают в региональных филиалах НОТУ, хорошо знакомы с ситуацией и могут оценить эффективность тех или иных решений", - говорится в заявлении.

Национальный союз журналистов Украины призвал членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины и членов Общественной комиссии по вопросам проведения конференций взвешенно комментировать и всесторонне рассматривать ситуацию.

Кроме того, в Союзе журналистов утверждают, что лишение крупнейшей журналистской организации права на участие в конференциях по избранию членов Наблюдательного совета НОТУ может расцениваться как попытка вручную отфильтровать участников конференции и нарушить баланс мнений в пользу избрания определенных кандидатов.

"Такая эквилибристика не имеет ничего общего с идеями независимости Общественного вещателя от любых политических влияний и прозрачности деятельности его Наблюдательного совета. Для нас прежде всего важна дальнейшая судьба Национальной общественной телерадиокомпании Украины, а не должности. Однако игнорирование роли НСЖУ в украинском медиапространстве, искусственное недопущение организации к выборам членов Наблюдательного совета НОТУ - это ослабление возможностей защиты работников общественного вещания", - говорится в заявлении.

Скриншот: Facebook/ Національна спілка журналістів України (НСЖУ)

Напомним, недавно в НСЖУ рассказали, как власти нужно поменять скандальный законопроект о медиа.