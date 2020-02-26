Дети двух погибших журналистов получат президентские стипендии. Кабинет министров принял решение продолжить выплаты, назначенные еще в 2018 году.

Об этом в своем телеграм-канале написал премьер-министр Алексей Гончарук по итогам заседания Кабмина.

"Стипендии президента Украины предлагается назначить детям журналистов Лабуткина Дмитрия и Еремея Вячеслава, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей", - сообщил Гончарук.

Глава правительства напомнил, что Лабуткин погиб, освещая военный конфликт на Донбассе, а журналист газеты "Вести" Вячеслав Еремей погиб в 2014 в Киеве во время Евромайдана. Указом Кабинета министров продолжена выпалата президентской стипендии детям журналистов.

Скриншот: Алексей Гончарук в Телеграм

Также "Страна" сообщала, что по информации министра образования Анны Новосад, повышение стипендий для украинских студентов не планируется.

Ранее мы писали о том, что президентскую стипендию правительство согласилось выплатить и депутату от фракции "Слуга народа".