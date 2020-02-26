Сегодня, 26 февраля, в Киеве проходит акция протеста медицинских работников, на котором они выступают против ликвидации больниц под видом оптимизации и преобразования коммунальных некоммерческих предприятий.

Медработники со всей Украины собрались сначала на Майдане, а потом пришли к зданию Кабмина и озвучили свои требования. Свою акцию они назвали Всеукраинской и направленной против непродуманной медреформы и закрытия больниц.

Об этом передает корреспондент "Страны" с места событий.

Та, одна из протестующих заявила "Стране", что работает в детском санатории и приехала в Киеве из Шостки.

"Мы хотим защитить права наших детей. Наш санаторий - спасательный круг для детей, у которых родители больны туберкулезом. Они у нас живут, мы их обуваем-одеваем, даем образование. Им некуда больше деваться. А нам сказали, что финансирование прекращается, и что будет с детьми теперь неясно. Вот мы и приехали отстаивать их права", - рассказала нам одна из протестующих.

Еще один врач заявил нам, что в результате так называемой оптимизации могут закрыть противотуберкулезные диспансеры, а обслуживание таких больных переложить на плечи семейных врачей.

"Но семейные врачи, уже заявляют, что если в доме будет такой больной туберкулезом, то они просто не пойдут по вызову", - утверждает врач.

Видео: Cтрана

Ранее на брифинге Татьяна Бойко, директор департамента коммуникаций НСЗУ ответила на претензии недовольных медиков.

"Еще один миф, это увольнение сотрудников и закрытие больниц, этим мифом спекулируют политические силы. Местная власть является владельцами лечебных заведений. Поэтому местная власть принимает решение о закрытии или реорганизации медучреждения. Минздрав этим заниматься не будет. Но объективно у нас есть больницы в которых за несколько месяцев было до 10 пациентов. Или есть хирургические отделения в которых нет анестезиологов, такие хирурги конечно не могут работать. Также спекулируют на зарплатах сотрудников. Когда больница становится коммунальным предприятием, она может предоставлять дополнительные услуги. Система сейчас устроена так, что деньги идут за пациентом, поэтому у лучших сотрудников всегда будут пациенты и они смогут зарабатывать", - заявила Татьяна Бойко.

"Страна" ранее сообщала, что Минздрав показал украинцам мультики, как не заразиться коронавирусом.