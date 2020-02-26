В Харькове снова хотят вернуть имя Георгия Жукова проспекту. Решение о возвращении проспекту имени советского маршала было принять в среду, 26 февраля, на 33-й сессии Харьковского городского совета VII созыва, передает My Kharkov.

Перед голосованием местный депутат от "Самопомощи" Иван Ракич сообщил, что у него на руках есть ответы правоохранителей, которые готовы открывать уголовные производства в случае, если мэрия Харькова вернет проспекту имя Георгия Жукова.

Но несмотря на эти угрозы решение поддержали 52 депутата, а против проголосовали всего 8.

Напомним, в 2016 года под предлогом выполнения закона о декомунизации были переменованы станции метро "Маршала Жукова" в "Дворец спорта", а одноименный проспект - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова. 19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова. В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против - 13.

А сентябре Харьковский окружной административный суд отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

Харьковский горсовет подал апелляцию, но в ноябре 2019 года ее проиграл.

Ранее "Страна" писала о том, что в Минкульте подтвердили, что вычеркнули Жукова в Харькове из списка памятников.

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