Москва продолжает рассылать приглашения на Парад, посвященный 75-летию Победы, который состоится 9 мая в столице РФ. Президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение действительно еще не направлялось.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова сообщает Telegram-канал "Пул N3", который ведет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Приглашение на 75-летие Победы президенту Зеленскому еще не направлялось. Рассылка приглашений продолжается", - сказа Дмитрий Песков.

Скриншот: t.me/dimsmirnov175

Напомним, "Страна" писала о том, как недавно сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа-За жизнь" Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде Победы 9 мая в Москве. Его слова вызвали возмущение среди представителей "Голоса" и "Евросолидарности".

Между тем, в конце января этого года Песков заявил, что пока не готов ответить на вопрос, будет ли Москва приглашать украинского президента Владимира Зеленского на Парад, посвященный 75-летию Победы. По его словам, причиной сомнений стали высказывания Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.