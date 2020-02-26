Три новых случая заражения коронавирусом были зафиксированы в ночь со вторника на среду во Франции. 60-летний мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии, умер в Париже.

Об этом сообщает издание BFM.

В среду, 26 февраля Министр здравоохранения Франции Жерома Саломон рассказал о второй смерти от коронавируса в стране. Мужчина погиб от инфекции в больнице La Pitié-Salpêtrière в возрасте 60 лет.

Отмечается, что умерший является одним из трех человек, у которых был обнаружен вирус COVID-19 за последние сутки.

Так, еще два француза 55 и 36 лет были госпитализированы без тяжелых признаков заболевания. Один из них недавно находился на севере Италии, в Ломбардии.

По данным Минздрава, с начала эпидемии во Франции было выявлено 17 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что первый летальный случай коронавируса был зафиксирован в стране 15 февраля. Погибшим стал гражданин Китая, который был помещен на карантин в Париж 25 января.

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