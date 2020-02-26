Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он действительно встречался с Сергеем Тигипко, слухи о назначении которого премьером появились накануне.

Об этом он сообщил журналистам после форума Age of Crimea 2020, соответствующее видео в Twitter опубликовала журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур.

"Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда", - сказал Владимир Зеленский отвечая на вопрос, правда ли, что он ведет переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве.

Я дійсно зустрічався з Тігіпко - Зеленський pic.twitter.com/pSqkaQnZxP — Vlasta Lazur (@LazurVlasta) February 26, 2020

Напомним, ранее в СМИ появились слухи о том, что экс-вице-премьер времен Януковича Сергей Тигипко может стать премьером вместо Гончарука. "Страна" писала о том, что вторым кандидатом на кресло главы правительства является Валерий Хорошковский, то есть еще один экс-вице-премьер времен Януковича.