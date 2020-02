Известный футболист, звезда туринского Ювентуса Криштиану Роналду получил собственную скульптуру. Однако на этот раз она полностью сделана из шоколада.

Об этом сообщает информагентство AP Sports в соцсетях.

Отмечается, что автором "сладкой" полноразмерной скульптуры знаменитого нападающего стал португальский шоколатье Хорхе Кардосо. Ему пришлось потратить примерно 200 часов (почти 9 дней) для создания шоколадного шедевра. Позже статуя была презентована на карнавале в городе Овар, Португалия. После завершения карнавала ее перевезут в музей Криштиану Роналду на острове Мадейра.

Chocolate Ronaldo: A Portuguese chocolatier has made a life-size chocolate statue of @juventusfc player @Cristiano Ronaldo



