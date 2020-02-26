В Москве приняты беспрецедентные меры по предотвращению уханьского коронавируса, в частности началась сплошная дератизация (меры по уничтожению грызунов) и отлавливаются дикие безнадзорные животные.

Об этом сообщили заммэра Москвы Анастасия Ракова и глава городского управления Роспотребнадзора Елена Андреева, пишет ТАСС.

По словам Андреевой, в аэропортах принимаются противоэпидемические меры, в том числе проверяются прилетающие из Китая. "Уже другие рейсы отслеживаются, транзитные рейсы. Создается комплекс всех противоэпидемических мероприятий, которые сегодня защищают город", - сказала она.

Роспотребнадзор проводит широкую разъяснительную работу с населением, в том числе в СМИ, соцсетях и в общественном транспорте, говоря обо всем "совершенно открыто и спокойно" и без паники, добавила Андреева.

"Мы сможем предотвратить завоз и распространение в Москве этой страшной инфекции", - заверила Ракова. В столице РФ пока не фиксировалось случаев заражения коронавирусом Covid-19.

До этого Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья рекомендовал университетам продлить каникулы для студентов из Китая до 1 марта и организовать медицинский контроль в общежитиях, куда уже успели вернуться с каникул китайские студенты.

Также в гостиницах, где селятся туристы из Китая, специальные бригады будут проверять температуру у постояльцев. Также власти обещали усилить дезинфекцию в городском транспорте, спортивных и развлекательных учреждениях.

26 февраля "Ведомости" узнали, что московский Роспотребнадзор рекомендовал сотрудникам общепита носить на работе маски, мыть руки антисептиками, дезинфицировать помещения, дверные ручки и кассовые аппараты.

Ранее "Страна" писала о том, как в России отправили на карантин целый вагон пассажиров поезда "Киев-Москва" и чем все закончилось.

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