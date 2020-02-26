В ближайшее время проблема финансирования крымскотатарского телеканала ATR будет решена, а 26 февраля станет официальным Днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время открытия Форума "Age Of Crimea Forum 2020", трансляцию мероприятия в Facebook вела пресс-служба Офиса президента.

"Очень важно обеспечить вещание на Крым. Людям там нужен источник объективной информации про современную страну. Я хочу заверить, что канал АТР продолжит свое вещание, никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос будет решен в ближайшее время", - написал Владимир Зеленский.

По его словам, Крым не снимается с повестки и не может стать ценой мира в Донбассе. Зеленский заявил, что Украина должна поддержать людей, которые остались в Крыму. Кроме того, по словам главы государства, с Турцией была достигнута договорились, что для крымчан будет построено 500 квартир.

"Верю, что наш чемпион Усик проведет бой в Судаке, Джамала даст концерт в Коктебеле, а Сенцов представляет ленту в Ялте", - заявил Зеленский.

Видео: Facebook/ Офіс Президента України

Напомним, впервые о недофинансировании из госбюджета на ATR заявили в середине января. Тогда канал запустил сбор средств.

А в середине февраля на телеканале рассказали, что в 2020 году из госбюджета Украины на финансирование канала выделили 50 млн грн. Часть этих денег поступила на счет ATR, однако их заблокировало казначейство. Позже появилась информация о большом долге канала перед владельцем телевышек.