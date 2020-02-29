Предлагаем гороскоп на месяц для всех знаков зодиака. Что обещают астрологи в марте.

Также предлагаем ознакомиться с гороскопом на 2020 год: что ждет все знаки Зодиака. А гороскоп на март публикуем ниже.

Овен (21.03 - 20.04)

В марте Овнов может раздражать то, что события движутся слишком медленно, рутина. Но звезды советую не концентрировать внимание на проблемах, а чаще расслабляться. Можно пройти профилактическое обследование и уделить внимание здоровью. Март благоприятен для повышения профессиональных качеств и даже смены работы. Крупных доходов месяц не принесет, зато и карманов особо не опустошит. Семейным Овнам звезды советуют чаще проводить время за душевными разговорами и наслаждаться приятными встречами. В конце месяца к вам в гости могут приехать родственники, поэтому подготовьтесь к застолью. У одиноких Овнов смены статуса, скорее всего, не будет.

Телец (21.04 - 20.05)

Март станет довольно энергичным месяцем для Тельцов, которые все успеют как в работе, так и в личной жизни. Новых высот помогут добиться ваша харизма и коммуникабельность. Вы будете окружены вниманием близких. Одиноких Тельцов закружит в романтичных отношениях. Однако не спешите переводить увлечение в серьезное русло, не идите на поводу у избранника. В марте есть риск подхватить простуду, поэтому стоит поберечь здоровье и при первых симптомах и кашле лучше обратиться к врачу. Также лучше отказаться от курения. Материальная сфера полностью удовлетворит Тельцов, все долги вам вернут вовремя.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам в марте нужно попытаться сохранить все то, что у вас уже есть. Не гоняйтесь за призрачными журавлями в небе, новшества не принесут вам ничего хорошего. Вы же не хотите потерять все то, чего так тяжело достигали. Первый весенний месяц не слишком благоприятный для романа. Лучше присмотреться к своему окружению. Среди знакомых давно есть человек, который влюблен в вас безответно. От хандры вам поможет избавиться активный образ жизни и новые впечатления. Материальное положение будет удовлетворительным только в том случае, если все проблемные вопросы с начальством вы будете решать в зародыше, а не когда "все достало" и "пора писать заявление об увольнении". Чтобы избежать эмоциональных решений, лучше оформить отпуск или даже взять больничный.

Рак (22.06 - 22.07)

В марте Раки будут особенно доброжелательными и раскрепощенными. В вас столько созидательной энергии, что вы мчитесь на помощь другим без лишний раздумий. Не стоит начинать отношения с желанием "пожалеть" и "обогреть". Они обречены на провал. Ищите такого же рискованного и смелого, позитивного и авантюрного человека как вы сами. Семейным Ракам нужно научиться перестать все контролировать. Важно помнить, что идиллия возможна только тогда, когда вы позволите избраннику самостоятельно принимать решения. В рабочих моментах может допекать только ваш излишне авторитарный метод управления. Представителям знака нужно научиться проявлять терпение.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам в марте предстоит стать циничными реалистами, чтобы добиться успеха. Постарайтесь настаивать на своем, что бы ни случилось. Идти к своей цели нужно уверенно и смело. Обдумайте моменты, которые могут выбивать вас из колеи, после чего принимайтесь за разрешение неурядиц. В семье вас будут считать зачинщиком ссор. Согласитесь с улыбкой на лице и отвечайте на все с юмором. Это позволить вам сгладить углы и не разжигать конфликт. В марте Львов могут поджидать частые простуды, которые говорят о том, что организм нуждается в обследовании. Профилактика и укрепление иммунитета в марте вам показаны. Представителям знака нужно заручиться поддержкой близких, пора избавиться от привычки действовать в одиночку.

Дева (24.08 - 23.09)

Принципы Дев в марте могут давать сбои, но ошибок не стоит бояться. Все они - залог успеха и жизненного опыта. На работе - лучший период для творческих решений и создания репутации сильного управленца. Одиноким Девам март подарит новый роман, который буквально с ног на голову все перевернет в вашей обыденной жизни. Чувства позволят вам стать нежными и романтичными. Ваш избранник или избранница - именно тот человек, которого вы так долго искали. Возможны обострения хронических заболеваний. Не откладывайте визит к врачу.

Весы (24.09 - 23.10)

На работе в марте смогут оценить ваши профессиональные качества. Используйте таланты для достижения успеха и тогда в конце месяца вас непременно ждет поощрение. В личной жизни Весам нужно избавляться от прежних обид, которые камнем тянут на дно. Чтобы стабилизировать ситуацию попробуйте найти и исправить свои личные недостатки, не обвиняя при этом окружение или обстоятельства. Все отказы в личной жизни или смену деятельности на работе звезды советуют воспринимать как должное, не противиться переменам и не огорчаться по пустякам. В семейной жизни возможны разногласия. Возьмите тайм-аут в ваших отношениях. Когда эмоции успокоятся, вы оба поймете, что скучаете без любимого человека. Звезды советуют вам в марте принимать витамины и избегать скопления людей, чтобы не подцепить инфекцию.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Март - бесценное время для Скорпионов. Месяц можно смело потратить на собственное развитие и самосовершенствование. Главное не быть категоричными в решениях и менее эмоционально реагировать на ошибки. В деловой сфере март полон поражений, но это не время для самокритики и больных ударов по собственному самолюбию. Девиз месяца - только вперед. Ищите новые идеи, потому что конкуренция в выбранном поприще немыслимо высока. Впрочем, уже в конце месяца вы сможете провернуть удачную сделку и собой гордиться. В отношениях со второй половинкой важно проявить выдержку и не растворяться в любви без остатка. Вас можно оценить по достоинству, если вы сохраните хоть каплю интриги и загадки. Здоровье Скорпионов может давать сбои, если будут нарушения сна и отдыха. Весна - не лучшее время для активного спорта. Этот период больше подойдет для комфортного отдыха.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В марте Стрельцы смогут организовать себе тайм-менеджмент и успеют разрешить все вопросы на работе и в личной жизни. Правда, иногда в авральном режиме. Главный ваш фокус - в легкости и ловкости. Звезды оценят ваше умение обернуть любую ситуацию в свою пользу. Одиноким Стрельцам уже в первый месяц весны можно смело выдвигаться в людные места, самое время, чтобы завести новое увлечение и завязать романтичные отношения. Главное, чтобы с партнером была небольшая разница в возрасте. Позвольте себе наслаждаться жизнью. Не лишним будет обратить внимание на состояние здоровья родственников, помогите им в трудной ситуации. Март подходит для визита к стоматологу. Безработным Стрельцам звезды советуют сменить привычную сферу деятельности. Возможно, вам потребуется пройти курсы повышения квалификации, чтобы получить желаемую должность. А вот тем, кто уже работает, трудоголизм принесет неплохие дивиденды и интересные проекты уже в конце месяца.

Козерог (22.12 - 20.01)

Звезды особенно благосклонны к Козерогам в марте. Вы сможете осуществить в этом месяце свою давнюю заветную мечту. Успех гарантирован, если вы не будете забывать помогать родственникам и близким людям. Приготовьтесь к тому, что дел будет столько, что вам придется крутиться, словно белка в колесе. Однако все ваши старания будут оценены по достоинству. Важно находиться в прекрасном настроении и не отказывать себе в знакомстве с интересными людьми. На работе Козерогов могут поджидать заведомо провальные проекты. Чтобы не ввязываться в сомнительные проекты вам проще отойти от дел и на месяц взять отдых, если это возможно. Выжидательная позиция позволит вам распознать выгодное предложение. Звезды также предсказывают, что март станет важным периодом для серьезных отношений. Обратите внимание на здоровый рацион, больше двигайтесь и пройдите курс массажа.

Водолей (21.01 - 20.02)

В марте у Водолеев словно вырастут крылья, они станут намного увереннее в себе и смогут взглянуть на проблемы с юмором. Ирония и оптимизм помогут знакомиться с успешными и выгодными вам людьми. В любви представителям знака предстоит всячески доказывать свою верность. В конце концов это может настолько утомить свободолюбивых Водолеев, что они без капли сожаления нырнут в романтичные авантюры на стороне. Звезды предупреждают о риске утратить все в случае служебного романа. Чтобы развлечь себя можно выбрать менее рискованный путь - порадовать себя покупками, прогулками в парках и визитами в театр и кино. При этом в этот период важно не быть расточительным, чтобы ваши финансы смогли выйти на новый уровень.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы могут совершить ошибку, если выберут любовь по расчету в марте. Звезды предупреждают, что материальных благ недостаточно для построения прочных отношений. Только тогда, когда вы встретите подходящего человека, вы сможете открыто чувствовать, радоваться и принимать ухаживания. В марте вас может беспокоить плохое самочувствие. В работе Рыбы могут быть медлительными, но это не скажется на безупречном качестве вашей работы. В этот период важно правильно показать себя на работе, не реагировать на провокации и не устраивать разборок на ровном месте. Важно, чтобы руководитель увидел в вас порядочного и воспитанного работника.

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