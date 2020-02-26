На трассе "Киев-Чоп" во Львовской области произошло столкновение двух иномарок. В результате два человека погибли, водитель ВМW травмирован.

Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

"Сегодня в 07:10 поступило сообщение от дежурного доктора о том, что на трассе "Киев-Чоп" в селе Конюхов Стрыйского района произошло столкновение автомобиля "FORD Focus" и автомобиля ВМW Х3. В результате столкновения погиб 56-летний водитель "FORD Focus" и его 50-летняя пассажирка", - сказано в сообщении.

Тела погибших пришлось вырезать из салонов. По данным пресс-службы, также пострадал водитель ВМW, которого доставили в районную больницу в г. Стрый.

Расследование причин и обстоятельств аварии проводит полиция.

Фото: lv.dsns.gov.ua

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