Российская поп-певица Чичерина, которая часто выступала в поддержку так называемых "ДНР" и "ЛНР", выложила в сеть фотографию, якобы сделанную в международном аэропорту "Борисполь". В свою очередь пограничники заявили, что артистка границу не пересекала.

Пост с фотографией Чичерина опубликовала на своей странице в Facebook.

"Доброе утро, Борисполь", - написала певица и прикрепила фотографию, на которой она находится вместе с журналистом LIFE и боевиком из Донбасса в помещении, похожем на аэропорт. Также в комментариях на вопрос "Что, Киев уже наш?", Чичерина ответила, что "Киев - мать городов русских, мы не оставим города свои".

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины заявил, что данный пост может быть провокацией со стороны Чичериной.

"Не могу сказать, почему они запостили именно аэропорт "Борисполь". Не исключено, что это какая-то провокация со стороны или данного лица, или тех сил, которые поддерживают ее. Данное лицо границу Украины не пересекало. А если бы пересекало, то она находится на контроле, и ее бы не пустили с проставлением запрета на въезд на 3 года", - заявил представитель ведомства Андрей Демченко.

Скриншот: Юлия Чичерина в Facebook

Напомним, что в 2017 года Юлия Чичерена получила паспорт т.н. "Луганской народной республики".

Также мы писали, что недавно в Киеве разгорелся скандал из-за того, что в одном из пабов сети "Портер" прозвучала песня Чичериной.